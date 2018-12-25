Приморский краевой суд снял арест с косаток и белух. Фирмы, которые владели морскими животными, проходили по статье уголовного дела о незаконной добыче биоресурсов. Какое будущее ждет китов?

Приморский краевой суд снял арест с косаток и белух. Фирмы, которые владели морскими животными, проходили по статье уголовного дела о незаконной добыче биоресурсов. Какое будущее ждет китов?Десять косаток и 90 белух провели в центре передержки почти два месяца. Все это время в уголовном деле они значились как вещественные доказательства. Накануне их официально освободили — то есть, сняли арест. Биологи и ученые теперь спорят, что делать с ними дальше."Их нужно выпускать, и они, безусловно, смогут адаптироваться к естественной среде. Возможно, выживут не все. Это сразу нужно признать, конечно. Их судьба в океанариумах все равно намного хуже, чем в нормальной среде обитания", — говорит руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.Большинство арестованных судом млекопитающих – молодые особи. Центр, где сейчас находятся пойманные белухи и косатки, экологи называют "китовой тюрьмой": вольеры слишком маленькие и неглубокие. Попасть на территорию долго время не могли ни журналисты, ни экологи. За судьбой арестованных животных следили даже в Кремле."Эти животные находятся уже достаточно давно в арестованном состоянии. А при этом они должны двигаться, чтобы согреваться. Фактически, они там замерзают. Мы знаем, что эта тема активно обсуждается, Мы имеем в виду обратиться к вновь избранному губернатору Приморья, чтобы он этим занялся. К сожалению, законодательно подобный вылов белух никак не запрещен", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Владельцы центра уверяют: база успешно работает уже пять лет. Ровно столько компания занимается официальным выловом этих млекопитающих. За это время пойманные в Охотском море белухи и косатки пополнили многие российские и зарубежные океанариумы."У нас жили косатки и белухи больше года на этой базе. У нас хорошая база, специалисты, водолазная группа, которая каждые два часа обследует дно. У нас есть специальное оборудование, свежая рыба заготовлена на год вперед", — говорит генеральный директор ООО "Океанариум ДВ" Александр Бронников.Пикеты против деятельности рыболовецкой компании прошли еще в ноябре. Активисты тогда требовали отпустить на свободу пойманных белух и косаток. Якобы их должны были продать российским и китайским дельфинариям. Рыбаки заявляют: зоозащитники действуют по указанию неких американских конкурентов. Мол, те сами хотят поставлять такой выгодный товар в Китай и пытались сорвать сделку."Под эгидой "Гринписа", зеленых американцы, можно сказать, объявили нам экономическую войну в наших внутренних морских водах. Преследовали наш промысел, пытались всячески помешать", — говорит исполнительный директор ООО "Восточный рыбокомбинат" Олег Булатов.По российскому закону, продавать косаток и белух нельзя, но тот же закон не запрещает их вылавливать. С небольшой поправкой: для научной и просветительской деятельности. Владельцы уже заявили: закон не нарушали, а значит, белух и косаток будут готовить к отправке в дельфинарии."Основная проблема юридическая — то, что эти животные по-прежнему находятся в собственности российского государства, и отловщики, которые их поймали, владеют ими с правом распоряжаться на территории России", — говорит ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции РАН Дмитрий Глазов.Экологи настаивают: млекопитающих нужно отпустить. Но для этого тоже понадобится время: так много молодняка этих китообразных еще никогда не держали взаперти. Так что, несмотря на официально снятый арест, зимовать животным придется в неволе.