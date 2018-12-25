Hyundai, Mazda и отечественная девятка пострадали от рук 28-летнего жителя Краснодара, устроившего массовое ДТП за рулем купленной два дня назад и еще не застрахованной Infiniti. Камера наблюдения зафиксировала действия лихача.

Hyundai, Mazda и отечественная "девятка" пострадали от рук 28-летнего жителя Краснодара, устроившего массовое ДТП за рулем купленной два дня назад и еще не застрахованной Infiniti. Камера наблюдения зафиксировала действия лихача.Авария произошла около 10:30 во вторник, 25 декабря, на парковке у здания 162/1 по 2-й Российской улице. На кадрах видно, что владелец дорогостоящего автомобиля лихачил на стоянке, но при входе в поворот не сбросил скорость и в результате зацепил три машины — Hyundai, Mazda и ВАЗ-2109.Новоиспеченный владелец Infiniti не пострадал, чего не скажешь о его приобретении — купленный 23 декабря автомобиль получил существенные повреждения, отмечает "Югополис". На горе водителя он не успел застраховать иномарку