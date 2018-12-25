В программе Звезды сошлись телеканала НТВ обсудили проблему ответственности популярных персон перед аудиторией. В частности, обсуждался вопрос использования ненормативной лексики в творчестве тех или иных артистов. В пример приводились музыкальные клипы с участием Филиппа Киркорова. Также в ходе дискуссии обсудили этичность постановочных ток-шоу не федеральных каналах.

В программе "Звезды сошлись" телеканала НТВ обсудили проблемуответственности популярных персон перед аудиторией. В частности, обсуждалсявопрос использования ненормативной лексики в творчестве тех или иных артистов.В пример приводились музыкальные клипы с участием Филиппа Киркорова. Также в ходе дискуссии обсудили этичность постановочных ток-шоу не федеральных каналах.По словам члена экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, матерщина в ролике Филиппа Киркорова небыла так уж необходима. "Там совершенно был неуместен мат. Можно было без этогообойтись. Тем более, что у этого клипа 100 миллионов просмотров. Меня покоробило,потому что я понимаю, что не только я это смотрю. Я понимаю сколько детейпосмотрели этот клип. Они смотрят и понимают, что если Народный артист России позволяетсебе такие вещи, то – это норма", – рассудил общественник.С точкой зрения Манукяна согласился продюсер Иосиф Пригожин. Ондобавил, что еще одно детище Киркорова – клип "Ибица", который Филипп создал вдуэте с Николаем Басковым, не выдерживает никакой критики."Мне категорически непонравилось. Там с перебором просто. Для меня "Ибица" – клип противный, "Цветнастроения синий" – это другой хайп", – отметил Пригожин.Также Манукян отметил, что не стоит забывать и о телевидении,качество которого за последние годы заметно снизилось. Зрителей пичкают низкопробнымипостановочными ток-шоу, которые транслируют искаженные ценности."У менятакое впечатление, что многие телевизионные шоу на нашем телевидении, к примеруМалахов, Шепелев, Борисов обманывают людей,намеренно. Пытаются их выставить в глупом свете", – заметил Вадим.С позицией общественника согласился сын певца Андрея Макаревича– Иван. "Я, отчасти, поддержу вас. Почему я искренне несчитаю Малахова хорошим ведущим, потому что он разжигает спор. Это человек,который ловит момент – вот здесь есть конфликт, и он в него подливает огонь", -врезал отпрыск знаменитости шоумену.Также Макаревич-младший добавил, что сам опасается ходить на разного рода шоу, ведь на честность телевизионщиков рассчитыватьне приходиться. Молодой человек считает, что может стать жертвой провокации.