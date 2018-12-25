В программе Звезды сошлись телеканала НТВ обсудили проблему
ответственности популярных персон перед аудиторией. В частности, обсуждался
вопрос использования ненормативной лексики в творчестве тех или иных артистов.
В пример приводились музыкальные клипы с участием Филиппа Киркорова. Также в ходе дискуссии обсудили этичность постановочных ток-шоу не федеральных каналах.
В программе "Звезды сошлись" телеканала НТВ обсудили проблему
ответственности популярных персон перед аудиторией. В частности, обсуждался
вопрос использования ненормативной лексики в творчестве тех или иных артистов.
В пример приводились музыкальные клипы с участием Филиппа Киркорова. Также в ходе дискуссии обсудили этичность постановочных ток-шоу не федеральных каналах.
По словам члена экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, матерщина в ролике Филиппа Киркорова не
была так уж необходима. "Там совершенно был неуместен мат. Можно было без этого
обойтись. Тем более, что у этого клипа 100 миллионов просмотров. Меня покоробило,
потому что я понимаю, что не только я это смотрю. Я понимаю сколько детей
посмотрели этот клип. Они смотрят и понимают, что если Народный артист России позволяет
себе такие вещи, то – это норма", – рассудил общественник.
С точкой зрения Манукяна согласился продюсер Иосиф Пригожин. Он
добавил, что еще одно детище Киркорова – клип "Ибица", который Филипп создал в
дуэте с Николаем Басковым, не выдерживает никакой критики.
"Мне категорически не
понравилось. Там с перебором просто. Для меня "Ибица" – клип противный, "Цвет
настроения синий" – это другой хайп", – отметил Пригожин.
Также Манукян отметил, что не стоит забывать и о телевидении,
качество которого за последние годы заметно снизилось. Зрителей пичкают низкопробными
постановочными ток-шоу, которые транслируют искаженные ценности.
"У меня
такое впечатление, что многие телевизионные шоу на нашем телевидении, к примеру
Малахов, Шепелев, Борисов обманывают людей,
намеренно. Пытаются их выставить в глупом свете", – заметил Вадим.
С позицией общественника согласился сын певца Андрея Макаревича
– Иван. "Я, отчасти, поддержу вас. Почему я искренне не
считаю Малахова хорошим ведущим, потому что он разжигает спор. Это человек,
который ловит момент – вот здесь есть конфликт, и он в него подливает огонь", -
врезал отпрыск знаменитости шоумену.
Также Макаревич-младший добавил, что сам опасается ходить на разного рода шоу, ведь на честность телевизионщиков рассчитывать
не приходиться. Молодой человек считает, что может стать жертвой провокации.