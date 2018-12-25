У Манцигова снова золото. Владимирский борец привез золотую медаль со всероссийского турнира по греко-римской борьбе Мемориал Тараскина.

У Манцигова снова золото. Владимирский борец привез золотую медаль со всероссийского турнира по греко-римской борьбе "Мемориал Тараскина". Абуязид Манцигов выступал в весовой категории до 72 кг. Вместе с ним на победу в этой категории претендовали 30 борцов. Соревнования проходили в Москве 22-23 декабря. Из всех регионов страны на них съехались больше 240 спортсменов.