Советник-посланник посольства РФ в США Сергей Трепелков сообщил, что россиянке Марии Бутиной в очередной раз продлен срок содержания в одиночной камере в американской тюрьме.

Советник-посланник посольства РФ в США Сергей Трепелков сообщил, что россиянке Марии Бутиной в очередной раз продлен срок содержания в одиночной камере в американской тюрьме.Дипломат уточнил, что 26 декабря планируется очередное посещение Бутиной сотрудниками посольства, передает РИА Новости.Бутина, обвиняемая в США в работе иностранным агентом, пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Изначально ей грозило до 15 лет тюрьмы. Сделка с судом означает, что ей грозит максимум 5 лет тюрьмы, а реальный срок может быть еще меньше.