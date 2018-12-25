Некоторые отечественные звезды забывают, что известность накладывает на них определенную ответственность. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян знает, как научить знаменитостей думать о своей аудитории.

Некоторые отечественные звезды забывают, что известность накладываетна них определенную ответственность. Член экспертного совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадим Манукян знает, как научить знаменитостей думать освоей аудитории.Поведение некоторых звезд в соцсетях стало предметом длядискуссии. Употребление ненормативной лексики теми, кто способен влиять нанеокрепшие умы детей и подростков, заставило общественников задуматься."Участвовал вчера на ТВ в дискуссии о мате средиартистов. То, что Шнур его сделал для себя родным, уже все привыкли, но тотфакт, что ему уподобляются другие публичные личности вступая с ним ввиртуальный диалог это уже перебор по всем параметрам. Я предлагаю ввести многомиллионныештрафы в отношении всех публичных людей, которые открыто употребляют мат у себяв социальных сетях. У них десятки, сотни тысяч и даже миллионы подписчиков,среди которых наверняка немало детей и подростков, а они открыто используютнецензурную брань. Вот Собчак тоже на днях "отличилась". Ксюша вообщек мату прибегает довольно часто, судя по ее страничке в Instagram. Вот именноее и Шнура я бы хотел привести в пример из-за кого стоит ввести эти штрафы спубличных людей за мат в их публикациях в социальных сетях", – отметилВадим Манукян в беседе с "Дни.ру".Напомним, на днях в личном микроблоге лидер группировки"Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал довольно ироничноестихотворение, посвященное Ксении Собчак. Поэзия была немного приправлена всем известным матерным выражением. Вскоре после выступления артиста телеведущая, не сдерживаяэмоций, написала пост в своем аккаунте, где нецензурно прошлась по Сергею.Более того, в конце она прямо указала, что посвятила эту запись ему.