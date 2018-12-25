Нового мужа оперной дивы Марии Максаковой Далхата Халаева несколько месяцев разыскивали все журналисты страны. Пресса пыталась выяснить, что же на самом деле произошло между новоиспеченными супругами.

Нового мужа оперной дивы Марии Максаковой Далхата Халаева несколько месяцев разыскиваливсе журналисты страны. Пресса пыталась выяснить, что же на самом деле произошломежду новоиспеченными супругами.О новом браке Марии Максаковой стало известно после того,как певица обвинила Далхата Халаева в мошенничестве. Артистка сообщила, что избранникв тайне продал ее элитную квартиру в центре Москвы и скрылся с деньгами.Долгое время Халаев хранил молчание и скрывался от назойливыхСМИ. Однако за неделю до нового года мужчина решил пройти проверку на детекторелжи. Он стал героем программы "На самом деле" Первого канала.Халаев считает себя и Марию пострадавшими. Мужчина винит своихдрузей детства. Якобы он на доверии заключил сделку: "мы указали сумму 45, афактически там должна быть сумма в 120 миллионов". В итоге после подписаниядоговора купли-продажи контрагенты пропали с деньгами, сообщив, что их обокралии средств у них больше нет.После того, как Далхатпридал огласке детали сделки и назвал фамилии участников, ему начали приходитьзвонки. Участники соглашения предлагали большую сумму за молчание.Эксперты не согласны с точкой зрения супруга оперной дивы.Они считают, что Максакова вступила в сговор в обход Далхата, а затем обвинилаего в присвоении вырученных средств.В конце выпуска супруг вокалистки прошел проверку надетекторе лжи. Полиграфолог выяснил, что Халаев и Максакова познакомились не ссоцсетях, как заявлялось ранее. В окружении Марии был некто, кто раньше былзнаком с отцом Далхата. Между молодыми людьми была симпатия, но не более, отношениябыли исключительно деловые.Также супруг оперной дивы сообщил, что никогда не вступал винтимную связь с Максаковой. Эксперт назвал это заявление молодого мужчиныправдивым.По словам полиграфолога, Халаев допускает, что эта сделкаявляется отвлекающим маневром и его использовали в темную. Он действительно неполучал денег от продажи недвижимости Марии Максаковой.