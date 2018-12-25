Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поблагодарил столичных полицейских за добросовестную работу:..

В Главном управлении московской полиции состоялась церемония награждения сотрудников органов внутренних дел столицы. В списке награжденных более 40 человек, среди которых руководители подразделений, сотрудники оперативных, следственных и внутренних служб московского Главка.Указом Президента Российской Федерации за заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности ряд московских полицейских были награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка».Ряд сотрудников получили нагрудные знаки МВД России «Почетный сотрудник МВД», медали МВД России «За трудовую доблесть», «За доблесть в службе», медаль И.Д. Путилина, а также почетные грамоты и благодарности МВД России.В рамках межведомственного взаимодействия при выполнении совместных мероприятий 7 сотрудников московской полиции были удостоены наград решением Московской избирательной комиссии, 8 - отмечены приказом Командующего Центральным округом войск Национальной гвардии Российской Федерации.Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поблагодарил столичных полицейских за добросовестную работу: «В преддверии Нового 2019 года и Рождества Христова поздравляю весь многотысячный личный состав московской полиции, желаю крепкого здоровья всем вам и вашим близким. Благодарю вас за проделанную работу в 2018 году».В ходе торжественного мероприятия состоялись проводы на заслуженный отдых бывшего начальника Центра Финансового обеспечения ГУ МВД России по г. Москве полковника внутренней службы Маргариты Мешковой. Начальник Главка генерал-лейтенант полиции Олег Баранов положительно отметил деятельность Маргариты Викторовны, поблагодарил за многолетний упорный труд, а также вручил ей памятный адрес и грамоту МВД России.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве