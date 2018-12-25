Примадонну высмеяли за ее
композицию Что вижу, то пою, которая была обнародована в Сети 24
декабря. В частности, не оценили творения певицы в Незалежной.
Примадонну высмеяли за ее
композицию "Что вижу, то пою", которая была обнародована в Сети 24
декабря. В частности, не оценили творения певицы в Незалежной.
Украинское издание "Обозреватель"
собрало негативные отзывы интернет-пользователей. Материал с заголовком: ''Что вижу, то пою'': Пугачеву разгромили за новую песню" украинцы
поддержали множеством дизлайков.
Аудиозапись песни появилась
сразу на нескольких каналах YouTube. "Зачем мне петь про Нью-Йорк? Я его
не вижу. Про доллоровый миллион? Я его не вижу. Что толку петь мне про Париж? Я
его не вижу. Зачем мне петь про рейтинг Форбс? Я его не вижу", ― поется в
последней песне Аллы Пугачевой.
Пользователи Сети намекнули, что 69-летней исполнительнице пора
прекращать концертную деятельность. "Ей пора спеть душевную песню Тортиллы
из любимого нами фильма. Мы с пониманием отнесемся к этому, будут аплодисменты
и цветы", ― цитирует украинское издание одного из критиков.
Многие поклонники Примадонны
остались недовольны новой песней. "Тот самый случай, когда пение в ванной там и должно уже и оставаться", "М…
да... Каково время, таковы и песенки. В общем чушь...", "Грустно((( кончилась АБ", – написали в Сети слушатели.
Однако несмотря на большое количество негативных откликов
о премьере, некоторые фанаты все же порадовались новинке в репертуаре Пугачевой.
Они отметили, что рады любой песне звезды.