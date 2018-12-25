Примадонну высмеяли за ее композицию Что вижу, то пою, которая была обнародована в Сети 24 декабря. В частности, не оценили творения певицы в Незалежной.

Примадонну высмеяли за еекомпозицию "Что вижу, то пою", которая была обнародована в Сети 24декабря. В частности, не оценили творения певицы в Незалежной.Украинское издание "Обозреватель"собрало негативные отзывы интернет-пользователей. Материал с заголовком: ''Что вижу, то пою'': Пугачеву разгромили за новую песню" украинцыподдержали множеством дизлайков.Аудиозапись песни появиласьсразу на нескольких каналах YouTube. "Зачем мне петь про Нью-Йорк? Я егоне вижу. Про доллоровый миллион? Я его не вижу. Что толку петь мне про Париж? Яего не вижу. Зачем мне петь про рейтинг Форбс? Я его не вижу", ― поется впоследней песне Аллы Пугачевой.Пользователи Сети намекнули, что 69-летней исполнительнице порапрекращать концертную деятельность. "Ей пора спеть душевную песню Тортиллыиз любимого нами фильма. Мы с пониманием отнесемся к этому, будут аплодисментыи цветы", ― цитирует украинское издание одного из критиков.Многие поклонники Примадонныостались недовольны новой песней. "Тот самый случай, когда пение в ванной там и должно уже и оставаться", "М…да... Каково время, таковы и песенки. В общем чушь...", "Грустно((( кончилась АБ", – написали в Сети слушатели.Однако несмотря на большое количество негативных откликово премьере, некоторые фанаты все же порадовались новинке в репертуаре Пугачевой.Они отметили, что рады любой песне звезды.