Знаменитая фигуристка стала гостьей программы Вечерний Ургант на Первом канале. В беседе с телеведущим 43-летняя Татьяна Навка откровенно рассказала о пагубном пристрастии.
Знаменитая фигуристка стала гостьей программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. В беседе с телеведущим 43-летняя Татьяна Навка откровенно рассказала о пагубном пристрастии.
Сегодня точеной фигуре
спортсменки может позавидовать каждая представительница прекрасного пола. Но,
оказывается, так было не всегда. призналась, что в подростковом возрасте
ей было нелегко контролировать вес.
В разговоре с Иваном
Ургантом Татьяна вспомнила о начале карьеры. Особенно тяжело будущей
звезде приходилось во время переходного возраста, поскольку из-за гормональной
перестройки девушки, как известно, зачастую легко поправляются. В те годы за
рационом питания Навки тщательно следил ее тренер.
"Меня закрывали на ночь в
раздевалке, чтобы я не ела ничего лишнего дома", – поделилась фигуристка.
Также Татьяна рассказала, что любила запрещенное для спортсменов сладкое.
Особенно ей нравился торт "Наполеон", который они готовили раньше с родителями
на Новый год.
Во время эфира фигуристка
вспомнила и забавный случай, который произошел на старте ее карьеры. Однажды она
решила позволить себе полакомиться пирожным. Но такое отступление от правил
заметил партнер Навки по выступлению. В обязанности молодого человека входило и
слежение за весом коллеги – ведь ему предстояло ее поднимать.
Фигуристу очень не
понравилось, что Татьяна ест сладкое. "Он спросил меня: ''Вкусно тебе?''. Я
сказала, что очень. Тогда он взял и размазал пирожное по моему лицу. Я не
растерялась и сделала то же самое в ответ", – рассказала