Знаменитая фигуристка стала гостьей программы Вечерний Ургант на Первом канале. В беседе с телеведущим 43-летняя Татьяна Навка откровенно рассказала о пагубном пристрастии.

Знаменитая фигуристка стала гостьей программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. В беседе с телеведущим 43-летняя Татьяна Навка откровенно рассказала о пагубном пристрастии.Сегодня точеной фигуреспортсменки может позавидовать каждая представительница прекрасного пола. Но,оказывается, так было не всегда. призналась, что в подростковом возрастеей было нелегко контролировать вес.В разговоре с ИваномУргантом Татьяна вспомнила о начале карьеры. Особенно тяжело будущейзвезде приходилось во время переходного возраста, поскольку из-за гормональнойперестройки девушки, как известно, зачастую легко поправляются. В те годы зарационом питания Навки тщательно следил ее тренер."Меня закрывали на ночь враздевалке, чтобы я не ела ничего лишнего дома", – поделилась фигуристка.Также Татьяна рассказала, что любила запрещенное для спортсменов сладкое.Особенно ей нравился торт "Наполеон", который они готовили раньше с родителямина Новый год.Во время эфира фигуристкавспомнила и забавный случай, который произошел на старте ее карьеры. Однажды онарешила позволить себе полакомиться пирожным. Но такое отступление от правилзаметил партнер Навки по выступлению. В обязанности молодого человека входило ислежение за весом коллеги – ведь ему предстояло ее поднимать.Фигуристу очень непонравилось, что Татьяна ест сладкое. "Он спросил меня: ''Вкусно тебе?''. Ясказала, что очень. Тогда он взял и размазал пирожное по моему лицу. Я нерастерялась и сделала то же самое в ответ", – рассказала