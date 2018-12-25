В ГИБДД ищут нарушителя

В ГИБДД ищут нарушителяВо Владимире неустановленный водитель сбил двух 7-летних детей на пешеходном переходе в Добром и скрылся с места аварии. Случилось это сегодня, 25 декабря, примерно в 7:40 недалеко от «Руськино».К счастью, скорость была небольшая. Дети сильно не пострадали. По предварительной информации, у одного из них - ушиб ноги и плеча, у второго – ноги.По словам очевидцев, водителю на вид лет 50. Свидетели происшествия видели, как его пассажирка вышла из машины, подобрала зеркало заднего вида, которое отлетело во время ДТП и, даже не оглянувшись на детей, села обратно в автомобиль.В ГИБДД проводят проверку и ищут виновника аварии.