В Алма-Ате (Казахстан) 25 декабря состоялось очередное судебное заседание по громкому преступлению, совершенному 19 июля этого года. Адвокат, который представляет интересы семьи Тен, заявил, что смерть спортсмена не случайна.

В Алма-Ате (Казахстан)25 декабря состоялось очередное судебное заседание по громкому преступлению, совершенному 19 июля этого года. Адвокат, которыйпредставляет интересы семьи Тен, заявил, что смерть спортсмена неслучайна.Защитникпотерпевшей стороны ходатайствует о дополнительном расследовании. Он заявил, что убийство Дениса носилозаказной характер.Адвокат отметил, что в деле есть нарушения, которые следует устранить. "В ходе ознакомления с материалами дела(39 томов), мы обратили внимание, что в тех доказательствах, которые имеются,противоречия существенные, около 14-ти, которые указывают, что это былозаказное преступление", – цитирует юриста Nur KZ. Он призвал привлечь пособников иподстрекателей убийства знаменитого фигуриста Тена.Напомним, спортсмена зарезали воры, пытавшиеся снять зеркала с его машины. Денис пыталсяостановить преступников, но стал их жертвой. На следующий день подозреваемых вубийстве Тена задержали. Ими оказались 24-летний Нурали Киясов и 23-летнегоАрман Кудайбергенов. Злоумышленники заявили, что не знали, что лишили жизни прославленногофигуриста.Отметим, по громкому делу об убийстве Тенав качестве подозреваемой проходит и некая Жанар Толыбаева. У девушки естьчетырехлетний ребенок. Ранее задержанные заявляли, что им нужны были деньги, поэтомуони решились на воровство зеркал машины. Какписали "Дни.ру", на церемонию прощания с Денисом пришли послы Японии иЮжной Кореи в Казахстане, многие спортсмены, видные политические и общественныедеятели.