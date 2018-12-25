Муж популярной певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков оставил полный горечи и светлой грусти пост. Мастер рассказал. что потерял родного человека.

Муж популярной певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков оставил полный горечи и светлой грусти пост. Мастер рассказал. что потерял родного человека.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал фотографию своего отца, переводчика-синхрониста с французского и английского языков Ильи Исхакова. Интересно, что папа Дмитрия еще писал стихи.Прошло три года, как его отец умер. "Ему было немного лет. Он вполне мог прожить ещё лет 20-25. Он не застал рождение внучки, о которой так мечтал и вообще, оглядываясь назад я понимаю, что был недостаточно внимателен, через чур суров и порой скуп на любовь и тёплые слова. Если бы я был более внимателен и настойчив и менее легкомысленнен, мой папа был бы сейчас жив и здоров. Никогда не смогу простить себе, что не сделал всего что должен был. И представить себе не мог тогда, что все так отбернется. Теперь уж все (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Исхаков.Дмитрий рассказал. что отец с ним много разговаривал, что ему очень нравилось. "Он был светлый и добрый человек, пожалуй даже через чур. Бывают такие люди, как правило они плохо приспособленны к виживанию, такие уж времена. Очень многому научил меня и воспитал меня тем, кем я являюсь. Я благодарен папе за все, что он сделал", – признался Дмитрий.Исхаков с болью вспоминает последние дни жизни отца. Он признался, что они даже не увиделись. "Помню его последние слова по телефону, его голос и интонации. Часто прокручиваю все это в памяти", – сообщил фотограф. Особенно ему запомнился один зимний день из детства, когда отец умудрился достать для него видеокассету с мультиком "Том и Джерри"."Тогда это было чем-то почти нереальным. Как сейчас... Нет сейчас такого нет. Все доступно. Тогда, в 1986 году это было невероятно. Почему-то помню этот эпизод. Пью за папу", – завершил свой пост Исхаков.Многочисленные подписчики выразили свои соболезнования Дмитрию и попытались даже его успокоить и поддержать. "до слез тронуло...♥", "Светлая память всем родителям, рано ушедшим от нас!", "Дима, я разделяю твои чувства. Знала его давно и воспоминания щемящие душу . Хороший был человек!", "Дим ты молодец! Вечная ппмять Илюше и царствие небесное , редчайший был у тебя отец...... <3", "До слез.. Светлая память и Царствие Небесное Вашему папе... не корите себя, папа успел вырастить прекрасного сына..." – высказались подписчики.