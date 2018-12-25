Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что не исключает продления соглашений Минэнерго и ФАС с нефтекомпаниями по топливу после 31 марта, но думает, что этого не потребуется.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что не исключает продления соглашений Минэнерго и ФАС с нефтекомпаниями по топливу после 31 марта, но думает, что этого не потребуется.В начале ноября 2018 года Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В соглашении оговорены объемы и цены оптовых поставок с условием, что цены до конца текущего года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6 %.Новак заявил, что не может прогнозировать сроки действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, но, по его мнению, кооперация стран в любом случае продолжится, так как соглашение показало свою эффективность, передает РИА Новости.ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года.