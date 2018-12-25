Супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова похвасталась свежими фотографиями с сыном. Маленький Артемий и его мама воссоединились.

Супруга футболиста АлександраКержакова – Милана Тюльпанова похвасталась свежими фотографиями с сыном. МаленькийАртемий и его мама воссоединились.В личном микроблоге Тюльпановаопубликовала первый за долгое время снимок с наследником. Девушка, сидя наполу, нежно прижимает к себе малыша. В ответ Артемий целует родительницу в щечку.Примечательно, что Милана заранееприготовилась к встрече с сыном. Приобрела для подросшего малыша игрушки, соответствующие возрасту, ипринадлежности для творчества. В доме у Тюльпановой теперь семейная идиллия.Отметим, что в комментарияхфолловеры наперебой поздравляют Милану с возвращением сына. Подписчицыотмечают, что рядом с матерью малышу будет намного лучше. Фанатысупруги футболиста, высказываясь по поводу поведения Кержакова вконфликте с женой, не устают осыпать спортсмена проклятиями. Большинство почитателей Миланы люто ненавидят Александра."Слава богу, мама с малышомвместе, наконец-то хоть кто то обломал слащавую рожу Кержакова, мастер отбиратьдетей у матерей. За Сафонову заступиться было не кому, а Милана слава богу неиз простой семьи, было кому за нее постоять! Обломался мерзкий тип! Оченькрасивый мужчина Кержаков, но настолько мерзкий и гнилой, что на него смотретьпротивно🤢(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Неможет такого быть, что бы обе были наркоманками!! Кержаков не мужик, потому чтоон не поддержал девчонку в трудную минуту, а наоборот выкинул не из жизни каквещь! Позорник и негодяй. И ни Милана, ни Катя не похожи на наркоманок. А вот уКержакова постоянно взгляд безумный!! Уж по работе я видела наркоманов!"– распекали Кержакова интернет-обывательницы.Напомним, вчера, 25 декабря, наличной странице Instagram Милана Тюльпанова написала, что наконец-то счастлива.Ее сын теперь рядом. На время бракоразводного процесса суд определил местопроживания ребенка с матерью, однако Кержаков решение Фемиды некоторое времяигнорировал.