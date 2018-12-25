Супруга футболиста Александра
Кержакова – Милана Тюльпанова похвасталась свежими фотографиями с сыном. Маленький
Артемий и его мама воссоединились.
Супруга футболиста Александра
Кержакова – Милана Тюльпанова похвасталась свежими фотографиями с сыном. Маленький
Артемий и его мама воссоединились.
В личном микроблоге Тюльпанова
опубликовала первый за долгое время снимок с наследником. Девушка, сидя на
полу, нежно прижимает к себе малыша. В ответ Артемий целует родительницу в щечку.
Примечательно, что Милана заранее
приготовилась к встрече с сыном. Приобрела для подросшего малыша игрушки, соответствующие возрасту, и
принадлежности для творчества. В доме у Тюльпановой теперь семейная идиллия.
Отметим, что в комментариях
фолловеры наперебой поздравляют Милану с возвращением сына. Подписчицы
отмечают, что рядом с матерью малышу будет намного лучше. Фанаты
супруги футболиста, высказываясь по поводу поведения Кержакова в
конфликте с женой, не устают осыпать спортсмена проклятиями. Большинство почитателей Миланы люто ненавидят Александра.
"Слава богу, мама с малышом
вместе, наконец-то хоть кто то обломал слащавую рожу Кержакова, мастер отбирать
детей у матерей. За Сафонову заступиться было не кому, а Милана слава богу не
из простой семьи, было кому за нее постоять! Обломался мерзкий тип! Очень
красивый мужчина Кержаков, но настолько мерзкий и гнилой, что на него смотреть
противно🤢
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не
может такого быть, что бы обе были наркоманками!! Кержаков не мужик, потому что
он не поддержал девчонку в трудную минуту, а наоборот выкинул не из жизни как
вещь! Позорник и негодяй. И ни Милана, ни Катя не похожи на наркоманок. А вот у
Кержакова постоянно взгляд безумный!! Уж по работе я видела наркоманов!"
– распекали Кержакова интернет-обывательницы.
Напомним, вчера, 25 декабря, на
личной странице Instagram Милана Тюльпанова написала, что наконец-то счастлива.
Ее сын теперь рядом. На время бракоразводного процесса суд определил место
проживания ребенка с матерью, однако Кержаков решение Фемиды некоторое время
игнорировал.