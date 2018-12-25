Как выяснилось, машина некоторое время стояла во дворе в неисправном состоянии. Она была погружена эвакуатор и таким образом похищена...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОМВД России по Басманному району задержали подозреваемого в краже автомобиля.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 46-летнего жителя столицы. Мужчина сообщил, что неизвестный угнал принадлежащий ему автомобиль «Форд Фокус», который ранее был припаркован в Переведеновском переулке. Материальный ущерб составил 240 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 36-летнего приезжего мужчину. У злоумышленника изъят похищенный автомобиль. Как выяснилось, машина некоторое время стояла во дворе в неисправном состоянии. Она была погружена эвакуатор и таким образом похищена.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61