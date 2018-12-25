Злоумышленница предъявила в банк доверенность и копию паспорта заявительницы с измененной фотографией. Работники банка, сравнив паспортные данные в личном деле владелицы счета, обнаружили подлог...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в попытке хищения крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 27-летней женщины, юриста коммерческой организации. Она сообщила, что неизвестный предоставил в один из банков на Большой Серпуховской улице нотариально заверенную доверенность с правом производить финансовые операции от её имени. После этого с расчетных счетов открытых в данном банке, было произведено списание денежных средств в сумме около 5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по адресу расположения банка задержали подозреваемую – 28-летнюю женщину, проживающую в Подмосковье.Полицейскими установлено, что злоумышленница предъявила в банк доверенность и копию паспорта заявительницы с измененной фотографией. Работники банка, сравнив паспортные данные в личном деле владелицы счета, обнаружили подлог и сообщили в полицию. Женщина не смогла довести свой умысел до конца и воспользоваться денежными средствами, так как перевод был заблокирован, а подозреваемая задержана сотрудниками полиции.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61