Мужчина обнаружил, что у него пропал мобильный телефон, который находился в кармане, а через некоторое время с привязанных к телефону счетов банковских карт были списаны денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали подозреваемого в краже телефона и последующем списании денежных средств с банковских карт на сумму более 1 млн рублей.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 28-летнего жителя Подмосковья. Мужчина сообщил, что на Цветном бульваре к нему подошел неизвестный и попросил объяснить водителю такси, как проехать на улицу Земляной вал. После того, как потерпевший объяснил маршрут, неизвестный стал благодарить его за помощь и обнимать, после чего уехал. Впоследствии заявитель обнаружил, что у него пропал мобильный телефон, который находился в кармане, а через некоторое время с привязанных к телефону счетов банковских карт были списаны денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 1,1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Зацепский вал задержали подозреваемого – 39-летнего приезжего мужчину. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, а телефон продал.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60