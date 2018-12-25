Злоумышленник познакомился с женщиной в сети интернет, и, войдя к ней в доверие, попросил денежные средства якобы в долг, но возвращать их не собирался...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 41-летнего москвича, подозреваемого в мошенничестве.В ОМВД России по району Раменки г. Москвы обратилась жительница района. Она сообщила, что на одном из сайтов знакомств познакомилась с мужчиной. Они вели переписку, но ни разу не встречались. Спустя некоторое время мужчина попросил у нее в долг денежные средства. Она перевела их ему на указанный банковский счет. Однако в условленное время долг ей так и не был возвращен, а знакомый перестал выходить на связь. Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Материальный ущерб составил около 650 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Профсоюзной улице. Им оказался 41-летний неработающий москвич.Установлено, что злоумышленник познакомился с женщиной в сети интернет, и, войдя к ней в доверие, попросил денежные средства якобы в долг, но возвращать их не собирался. Личных встреч он избегал, считая, что так его не удастся найти.Следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93