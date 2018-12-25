Директор Большого
Московского цирка Эдгард Запашный готов встретиться с бизнесменом Михаилом
Гуцериевым для урегулирования конфликта из-за Cirque du Soleil. Однако просить
прощения знаменитый укротитель не намерен.
Директор Большого
Московского цирка Эдгард Запашный готов встретиться с бизнесменом Михаилом
Гуцериевым для урегулирования конфликта из-за Cirque du Soleil. Однако просить
прощения знаменитый укротитель не намерен.
Запашный отметил, что его оппонент – "взрослый человек",
который занимается "каким-то детством". Эдгард не понимает почему он должен
извиняться за правду.
По словам укротителя, он еще до встречи с президентом пытался
поговорить с Гуцериевым, однако бизнесмен не реагировал на просьбы о встрече. Теперь артист цирка выдвигает свои условия.
"Когда он сможет мне ответить на эти вопросы,
за что я должен извиниться, тогда у нас получится, наверное, диалог. Мне 42
года, я взрослый человек, у меня трое детей. Не надо со мной как с ребенком
играться. Может быть, для господина Гуцериева это игрушки, а для меня нет. Я
отношусь к общению с президентом максимально серьезно. Призывать меня к
каким-то детским извинения бесполезно", – отметил Запашный.
Эдгард также сообщил, что хоть Гуцериев и грозился
подать на него в суд за клевету, своих обещаний пока не исполнил. По словам
укротителя, ни одного иска в его сторону так и не было подано.
"На мой взгляд, господину Гуцериеву надо разогнать всю его
команду, которая сначала рекомендует пугать меня судами, но до сих пор не
подали ни в один суд, потому что это заведомо проигрышные дела. Я подозреваю,
что его подставляют члены его же команды, которые просто-напросто являются
непрофессиональными людьми, действуют абсолютно непоследовательно, дают ему
неверные советы и, естественно, не контролируют то, что происходит в их группе",
– цитирует знаменитость .
После запашный отметил, что не ждет извинений от Гуцериева, так
как понимает, что действия и слова оппонента были обусловлены сильными
эмоциями. "Я это проглотил и не требую у Гуцериева извинений за эти абсолютно
ненужные оскорбления в мой адрес", – заявил директор цирка.
Напомним, поводом для этой полемики стали слова Эдгарда
Запашного на Совете по культуре с участием Путина. "Господин Гуцериев
анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка
канадского цирка. Я считаю, это непримиримо. Я считаю, что это неправильно.
Никто не мешает им приезжать с временными гастролями. Они уже больше десяти лет
сюда ездят. Это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на
российском спорте в том числе", – отметил Запашный. Глава государства
пообещал разобраться в ситуации.