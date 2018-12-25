Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный готов встретиться с бизнесменом Михаилом Гуцериевым для урегулирования конфликта из-за Cirque du Soleil. Однако просить прощения знаменитый укротитель не намерен.

Директор БольшогоМосковского цирка Эдгард Запашный готов встретиться с бизнесменом МихаиломГуцериевым для урегулирования конфликта из-за Cirque du Soleil. Однако проситьпрощения знаменитый укротитель не намерен.Запашный отметил, что его оппонент – "взрослый человек",который занимается "каким-то детством". Эдгард не понимает почему он долженизвиняться за правду.По словам укротителя, он еще до встречи с президентом пыталсяпоговорить с Гуцериевым, однако бизнесмен не реагировал на просьбы о встрече. Теперь артист цирка выдвигает свои условия."Когда он сможет мне ответить на эти вопросы,за что я должен извиниться, тогда у нас получится, наверное, диалог. Мне 42года, я взрослый человек, у меня трое детей. Не надо со мной как с ребенкомиграться. Может быть, для господина Гуцериева это игрушки, а для меня нет. Яотношусь к общению с президентом максимально серьезно. Призывать меня ккаким-то детским извинения бесполезно", – отметил Запашный.Эдгард также сообщил, что хоть Гуцериев и грозилсяподать на него в суд за клевету, своих обещаний пока не исполнил. По словамукротителя, ни одного иска в его сторону так и не было подано."На мой взгляд, господину Гуцериеву надо разогнать всю егокоманду, которая сначала рекомендует пугать меня судами, но до сих пор неподали ни в один суд, потому что это заведомо проигрышные дела. Я подозреваю,что его подставляют члены его же команды, которые просто-напросто являютсянепрофессиональными людьми, действуют абсолютно непоследовательно, дают емуневерные советы и, естественно, не контролируют то, что происходит в их группе",– цитирует знаменитость .После запашный отметил, что не ждет извинений от Гуцериева, таккак понимает, что действия и слова оппонента были обусловлены сильнымиэмоциями. "Я это проглотил и не требую у Гуцериева извинений за эти абсолютноненужные оскорбления в мой адрес", – заявил директор цирка.Напомним, поводом для этой полемики стали слова ЭдгардаЗапашного на Совете по культуре с участием Путина. "Господин Гуцериеванонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадкаканадского цирка. Я считаю, это непримиримо. Я считаю, что это неправильно.Никто не мешает им приезжать с временными гастролями. Они уже больше десяти летсюда ездят. Это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и нароссийском спорте в том числе", – отметил Запашный. Глава государствапообещал разобраться в ситуации.