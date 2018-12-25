Первому каналу придется ответить в суде за свои долги. Иск на 164 миллиона рублей уже подан, а общая сумма достигает миллиарда.

Первому каналу придется ответить в суде за свои долги. Иск на 164 миллиона рублей уже подан, а общая сумма достигает миллиарда.Два иска к Первому каналу – на 89 и 73 миллиона рублей – подал телецентр "Останкино". Это только долги за июль 2018 года – как поясняют источники, знакомые с ситуацией, чтобы "обозначить претензии".В целом же Первый и его подрядчики задолжали телецентру более миллиарда рублей. "Это ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только "Первого", но и более ста телекомпаний", – приводит "Коммерсант" слова представителя телецентра Дениса Назарова.По данным издания,канал испытывает финансовые трудности с 2014 года. По подсчетам аналитиков, для стабилизации состояния Первому необходима поддержка в размере 6,5 миллиарда рублей в 2018-2021 годах и по 5 миллиардов рублей в 2022-2025 годах.В октябре этого года "Останкино" подало 11 исков почти на 63 миллиона рублей к главному подрядчику Первого канала – группе "Красный квадрат" Аркадия Ротенберга. Суд удовлетворил самый крупный из них, на 39,9 миллиона.Отмечается, что должен за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. телеканал копит долги с лета 2018 года.Представители на запросы журналистов пока не отвечают. Подрядчик Первого – "Красный квадрат" – от комментариев также отказывается.