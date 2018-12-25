25.12.2018

2018-12-25 13:35:42

Под Москвой в ДТП пострадал 10-летний мальчик

В подмосковных Люберцах столкнулись два автомобиля. Травмы получил десятилетний мальчик.



Пострадавший ребенок с травмами спины был госпитализирован, передает сайт "". Стоит отметить, что ребенок ехал в машине пристегнутым.