1 января 2019 года на экраны выходит Т-34 — настоящее кино о подвигах, любви и дружбе, о том, как важно идти к победе при любых обстоятельствах. Совместный трек Под палящим огнем, ставший заглавной песней саундтрека фильма Т-34, записали популярный музыкант Баста и фолк-дива Пелагея.

1 января 2019 года на экраны выходит "Т-34" — настоящее кино о подвигах, любви и дружбе, о том, как важно идти к победе при любых обстоятельствах. Совместный трек "Под палящим огнем", ставший заглавной песней саундтрека фильма "Т-34", записали популярный музыкант Баста и фолк-дива Пелагея."Хотелось написать что-то архаичное, большое, при этом не превращая композицию в военную песню. Она про молодость, про дерзость, про фатальность. За глобальными событиями всегда стоят простые люди, которые шагами творят историю. Хотелось открыть героизм этих людей, из чьих подвигов сложилась легендарная история", — так рассказывает о песне музыкант Василий Вакуленко (Баста)."Получилась отличная композиция с очень правильным эмоциональным настроем", — уверена Пелагея.