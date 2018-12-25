В пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области сообщили о массовом ДТП на объездной автодороге под Ростовом-на-Дону.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области сообщили о массовом ДТП на объездной автодороге под Ростовом-на-Дону.В результате столкновения трех легковых автомобилей и микроавтобуса четыре человека, включая двух несовершеннолетних (16 и 11 лет), пострадали, передает ТАСС.По предварительной информации, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и допустил столкновение с другой машиной, вследствие чего оба автомобиля занесло и произошло столкновение с движущимися по встречному направлению легковым автомобилем и микроавтобусом.Все обстоятельства ДТП уточняются.