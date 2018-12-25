Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что за предоставление автокефалии для украинской церкви принял от Петра Порошенко своеобразную взятку. Речь идет о конфетах.

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что за предоставление "автокефалии" для украинской церкви принял от Петра Порошенко своеобразную "взятку". Речь идет о конфетах.Патриарх поделился шуткой с детьми, которые пришли колядовать в его резиденцию, пишет . "Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию. Я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко... ", – заявил Варфоломей.Константинопольский патриарх добавил, что ему прислали много таких пакетов, сообщает сайт "". "Я их раздал, осталось два последних. Я их открою и буду бросать, а кто поймает – герой", – цитирует его издание .Ранее сообщалось, что президент Незалежной Петр Порошенко вмешался в борьбу украинских раскольников против Русской православной церкви для оправдания фальсификации результатов грядущих выборов главы государства. Такую точку зрения высказал российский политолог Сергей Михеев.По его словам, украинские власти не способны вернуть Крым и Донбасс, поэтому решили найти врага внутри страны, который не сможет сопротивляться. "Такого, которого можно будет сладостно топтать, глумиться, делать с ним все, что угодно", – сказал эксперт в эфире телеканала "Россия 1".