Следственный комитет России сообщил о приговоре жителю Томска, изнасиловавшему, убившему и расчленившему студентку. Опубликовано также видео следственного эксперимента, в ходе которого Александр Альтапов рассказал и показал, как убил свою жертву.

Следственный комитет России сообщил о приговоре жителю Томска, изнасиловавшему, убившему и расчленившему студентку.Преступление произошло в июле 2017 года в Томске. Александр Альтапов гулял по городу со своей сожительницей, познакомился с девушкой, пригласил ее домой, а затем изнасиловал и задушил ее.Во время совершения преступления в квартире находилась сожительница насильника. Она помогла ему избавиться от тела — жертву расчленили, разложили по пакетам и чемоданам, а затем разбросали их в Кировском районе.Два дня спустя была найдена голова убитой девушки, и вскоре подозреваемый был задержан. Во время следственных мероприятий задержанный признался в совершении преступления, о чем свидетельствует опубликованное видео, на котором Александр рассказал, как насиловал и убивал свою жертву.Во время суда обвиняемый отказался от своих показаний, сообщив, что был невольным свидетелем преступления и просто помогал избавиться от тела.Однако присяжных Александр не убедил, и они единогласно признали его виновным по статьям "Изнасилование" и "Убийство".Судья определил наказание для насильника и убийцы — 24 с половиной года лишения свободы.Следственные мероприятия в отношении сожительницы Александра Альтапова в настоящее время находятся на завершающей стадии — подозреваемая признала себя виновной. Вскоре материалы дела будут переданы в суд.