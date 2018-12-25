Приближение новогодних праздников раззадоривает российских звезд. Опьяненные ожиданием перемен знаменитости удивляют пуще прежнего. Дни.ру воспользовались этим и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 декабря 2018 года.

Приближение новогодних праздников раззадоривает российских звезд. Опьяненные ожиданием перемен знаменитости удивляют пуще прежнего. "Дни.ру" воспользовались этим и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 декабря 2018 года.Журналисты выяснили, что совсем скоро младшая сестра Жанны Фриске Наталья откроет на Шри-Ланке свой бар. Сама родственница артистки не стала скрывать грандиозных перемен в жизни, подтвердив информацию. В Сети, меж тем, уже говорят, что таким образом Наталья нашла повод покинуть Россию.Фриске никогда не скрывала, что Шри-Ланка – ее любимый курорт. Практически каждый год она ездит туда отдыхать с мужем и друзьями. Они наслаждаются солнцем, серфингом, долгими прогулками вдоль океана. А теперь Наталья решила еще больше сблизиться с далеким курортом.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 декабря 2018 года, читайте в и специальных .