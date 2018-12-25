До какой степени цинизма нужно дойти православному человеку, чтобы поздравляя католиков с Рождеством, привлечь на войну с соседом самого Иисуса Христа. Президент Украины смог это сделать, причем, не моргнув глазом.

Докакой степени цинизма нужно дойти православному человеку, чтобы поздравляякатоликов с Рождеством, привлечь на войну с соседом самого Иисуса Христа. ПрезидентУкраины смог это сделать, причем, не моргнув глазом.католическое Рождество, которое на Украине отмечают не более 5% населения, Петр Порошенко поздравил граждан страны.Телеобращение транслировалось в центре Киева на больших экранах.Президентнапомнил, что всего несколько дней назад на Софийской площади украинцыпраздновали создание независимой поместной Украинской Православной церкви. Приэтом Порошенко из скромности забыл обрадовать граждан страны, что церковныеиерархи всерьез подумывают о том, чтобы перенести празднование Рождества с 7января на 25 декабря. Для православной страны это будет настоящая катастрофа.Нопро свободу от России глава Украины конечно же сказал. "Я хочу поблагодаритьвас за вашу поддержку в создании независимой от Москвы и признанноймировым православием украинской церкви", – не понятно к кому обратился ПетрПорошенко, ведь подавляющее большинство его сограждан выступило против созданияэтой церкви.Далеев сторону России посыпались новые обвинения. "Хотя нам грозит враг, хотя нашустрану и наш народ хотят поработить другие, у нас нет страха. Мы рады, потомучто рожденный Иисус утешает и окутывает нас своей любовью", – сказал президент.Следующийпассаж поздравления с Рождеством напомнил призыв из Средневековья: похоже ,чтоПорошенко готовит крестовый поход против России. "Я верю, что с Иисусом мыобязательно победим ненависть и зло, ибо Христос родился – и на земле мир",– подытожил глава государства.Добавим, что 25декабря впервые объявлен на Украине выходным днем. В этот день католикивсего мира отмечают Рождество Христово – один из главных христианскихпраздников.