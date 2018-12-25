При катастрофе вертолета в Мексике погибла действующий губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо

При катастрофе вертолета в Мексике погибла действующий губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо.Вместе с ней погиб и супруг — сенатор Рафаэль Морено Валье, который ранее также был главой этого штата​​​, передает РИА Новости.Марта Эрика Алонсо заступила на должность губернатора менее двух недель назад – 14 декабря.О трагедии сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.