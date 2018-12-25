Проверка на качество. Впереди новогодние каникулы. А это значит, большинство россиян, и владимирцев в том числе, штурмуют магазины, закупая подарки и продукты. Но всегда ли на полках оказывается качественный товар? Этим вопросом задаются многие. Его обсуждают на просторах соцсетей, звонят нам в редакцию. Чтобы выяснить, что же продают владимирцам, мы решили вместе с общественниками провести контрольную закупку в крупнейших гипермаркетах нашего города. Константин Миронов продолжит тему.

Проверка на качество. Впереди новогодние каникулы. А это значит, большинство россиян, и владимирцев в том числе, штурмуют магазины, закупая подарки и продукты. Но всегда ли на полках оказывается качественный товар? Этим вопросом задаются многие. Его обсуждают на просторах соцсетей, звонят нам в редакцию. Чтобы выяснить, что же продают владимирцам, мы решили вместе с общественниками провести контрольную закупку в крупнейших гипермаркетах нашего города. Константин Миронов продолжит тему.Эти молодые люди уже не первый год охотятся за теми, кто обманывает потребителей. Активисты проекта "Народный контроль" регулярно делают контрольные закупки. Работают в том числе по жалобам людей. В этот раз с инициативой проверить качество товаров выступил "6 канал". Мы попросили общественников наведаться в три крупнейшие гипермаркета Владимира: Ашан, Глобус и Ленту. Потому что наши зрители....Рубен Арустамян, руководитель службы "Общественного контроля": "Не должны подвергать опасности своё здоровье при покупке продукции и платить за товар ненадлежащего качества. К сожалению, такая ситуация есть на рынке, и много факторов влияет на это. Нужно учитывать, что уровень конкуренции сейчас такой, что некоторые производители специально теперь должны занижать уровень качества продукции своей, чтобы попасть на рынок".Проверить мы решили самое главное: молочную и мясную продукцию. Это то, что точно покупают и потребляют все. В идеале продукция должна соответствовать ГОСТу. Или, хотя бы, тому, что заявлено на этикетке товара. Ведь, к сожалению, в последнее время случается так, что на продукте пишут, к примеру, "масло", а по факту в пачке растительный спред.Рубен Арустамян, руководитель службы "Общественного контроля": "То, что в составе упаковки есть состав, мы, в принципе, можем ссылаться на нормативный документ ГОСТ и понять, что непосредственно должно присутствовать и что есть в этой тушёнке".Это Ашан. Здесь мы забираем образцы и упаковываем в пакет. Далее запечатываем специальным скотчем, который имеет индивидуальный номер на каждом месте отрыва. Это обязательная процедура. Чтобы ни у продавцов, ни у потребителей не возникло сомнений - в лабораторию приедет именно этот товар, который мы взяли с этой полки."Данные образцы мы упаковали в пакет и сейчас запломбируем специальным нашим скотчем со специальным номером, который мы внесём в карту учета. Также транспортируются данные образцы до аккредитованной лаборатории, и данный скотч снимется сотрудниками лаборатории".В Ленте поступаем также. Сотрудник магазина сопровождает нас до витрины с молочной и мясной продукцией, мы берем пробы и запечатываем. Как ни странно, проблемы с доступом у нас возникли лишь в одном гипермаркете, где, как гласит реклама, мир еще в порядке. В сотрудниках телекомпании заподозрили террористов.Александр, начальник службы безопасности: "У нас категорированный объект. С точки действия противодействия терроризму и постановления правительства, у нас категорированный объект, причем объект, относящийся к высшей категории в данном случае. Соответственно здесь должны быть определённые меры безопасности. И мы как правообладатель можем для защиты наших потребителей предпринимать определённые меры. Я не понимаю, кто эти люди, потому что у них нет редакционного задания".Примерно спустя час мы вернулись с заданием из редакции и смогли забрать необходимые продукты для анализа. Мы решили поинтересоваться у покупателей, бывали ли у них проблемы в магазине?Тамара Шувалова: "Я здесь масло не беру, я беру в своём магазине уже, опробованном! Я не беру здесь масло!" - "А почему, не доверяете?" – "Я уже не доверяю, очень. Я беру там своё, Мордовское привозят масло – я уже знаю! Я живу всё же на улице Мира-Горького, я беру уже там своё масло".Валерия: "Вы знаете, я очень редко в магазин хожу. В основном мои близкие ходят, мне и покупают. Тушенка попадалась, но она дешевая была, мы ее просто выкинули. Она какая то соевая была, ну тушенка".Зоя: "Цены разные, очень часто цены разные. Ценник один, пробиваешь по другой цене больше".Впрочем, общественников подобные ответы покупателей не удивляют. Говорят, в супермаркете идут на разные ухищрения, только бы извлечь свою прибыль. Вот, например, один из вариантов ухода от штрафа, если продукцию взяли на контроль.Рубен Арустамян, руководитель службы "Общественного контроля": "Если директор магазина скажет своему продавцу, если придут контрольно-надзорные органы или общественные организации, скажите, что продукцию принесли из дома и штраф автоматически на должностное лицо".А вот еще несколько отзывов, которые оставили покупатели владимирского гипермаркета "Глобус" в интернете:"На кассе обманывают, интересно, знает ли об этом руководство магазина! Взяли по акции кетчуп в пакетах по 35 рублей, а пробили по 70!!! Салат латук пробили на кассе каким-то дорогим салатом по 96 рублей - это точно обман со стороны кассира! Сельдь по акции тоже пробили по полной цене! Не поеду больше туда и всех отговорю!""Муж вчера привез рыбу, холодного копчения, из Глобуса. Зубатку. Оказалась тухлой, ужасно воняла мочевиной. Продавцы рыбного цеха сами выбирают, впаривают, быстро в пакет - и пожалуйста! Не проверить!""Цены космические, были с ребенком, так его затолкали, то тележками сшибут - народу много, как на рынке в Москве; после этого магазина ноги не узнаешь и голова очень болит, короче отлеживалась весь следующий день. Не оправдал моих надежд. Так что посоветовала бы магазин людям Ленту: там и цены доступные".Впрочем, пока это только мнения отдельных покупателей. Анализы продукции мы надеемся получить уже завтра. Тогда мы вам расскажем, где и что во Владимире продают.