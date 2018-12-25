Николай Цискаридзе стал гостем программы ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, которая выходит на сайте YouTube. Прославленный танцор откровенно рассказал, почему выбрал такую непростую профессию.

Николай Цискаридзе стал гостем программы "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ",которая выходит на сайте YouTube. Прославленный танцор откровенно рассказал, почемувыбрал такую непростую профессию.Николай Цискаридзе сообщил, что в раннем детстве ему нехватало ярких впечатлений. Он мечтал о настоящей сказке, которой в реальностине было. Будучи ребенком, Николай считал, что на сцене творится настоящееволшебство."Я рос один. Я все время был один. Все были в детском садудети, а я был дома. Взрослым было не до меня. Мама работала, отчим работал.Няня все время готовила стирала и убирала. Она про меня вспоминала, когда менянадо было покормить, положить спать. У нас с детства были договорные отношения.Это можно, а это нельзя. Никогда мне не рассказывали, что сейчас придет Дед Морози под елочкой будет что-то. Мама объясняла, что Дед Мороз – это она, чтоподарки стоят денег. А тут был мир иллюзий", – поведал Цискаридзе.Артист уверен, что если бы в детстве он узнал настоящую ценуэтой профессии, то никогда бы не стал танцором. Ведь в то время егопредставления о балете были крайне нереалистичными."Мама совершила глупость. Ей надо было договориться с кем-то,отвести меня за кулисы и показать мне спектакль с изнанки. Я не видел этого.Когда уже меня приняли в училище, и я пришел на первое сентября. Мы познакомились,и педагог нам сказал: вот надо такие-то носочки, такие-то трусики и принестибольшое полотенце. А я маме говорю: "Что мы будем плавать? Я танцевать пришел!"И когда нас поставили лицом к стенке делать какое-то движение, вот тут у менябыл стресс. Потому что делать эти глупые движения мне совсем не хотелось. Яуверен, что, если бы я увидел закулисье, я никогда бы не пошел бы туда", -заменил артист.Цискаридзе добавил, что балет выглядит красиво только лишьиз зрительного зала. На самом деле танцоры попадают в настоящий ад. "Если бы я хоть раз увидел, что артист выбегает за кулисы,хватается за печень, и вот это все. Я потом шутил, что больше всего на свете яне люблю задыхаться и вонять, но мне приходилось делать это всю жизнь, потомучто ты задыхаешься, ты потеешь и все это выглядит не так красиво, как иззрительного зала", – рассказал Николай Цискаридзе.