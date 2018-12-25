Николай Цискаридзе стал гостем программы ЭМПАТИЯ МАНУЧИ,
которая выходит на сайте YouTube. Прославленный танцор откровенно рассказал, почему
выбрал такую непростую профессию.
Николай Цискаридзе стал гостем программы "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ",
которая выходит на сайте YouTube. Прославленный танцор откровенно рассказал, почему
выбрал такую непростую профессию.
Николай Цискаридзе сообщил, что в раннем детстве ему не
хватало ярких впечатлений. Он мечтал о настоящей сказке, которой в реальности
не было. Будучи ребенком, Николай считал, что на сцене творится настоящее
волшебство.
"Я рос один. Я все время был один. Все были в детском саду
дети, а я был дома. Взрослым было не до меня. Мама работала, отчим работал.
Няня все время готовила стирала и убирала. Она про меня вспоминала, когда меня
надо было покормить, положить спать. У нас с детства были договорные отношения.
Это можно, а это нельзя. Никогда мне не рассказывали, что сейчас придет Дед Мороз
и под елочкой будет что-то. Мама объясняла, что Дед Мороз – это она, что
подарки стоят денег. А тут был мир иллюзий", – поведал Цискаридзе.
Артист уверен, что если бы в детстве он узнал настоящую цену
этой профессии, то никогда бы не стал танцором. Ведь в то время его
представления о балете были крайне нереалистичными.
"Мама совершила глупость. Ей надо было договориться с кем-то,
отвести меня за кулисы и показать мне спектакль с изнанки. Я не видел этого.
Когда уже меня приняли в училище, и я пришел на первое сентября. Мы познакомились,
и педагог нам сказал: вот надо такие-то носочки, такие-то трусики и принести
большое полотенце. А я маме говорю: "Что мы будем плавать? Я танцевать пришел!"
И когда нас поставили лицом к стенке делать какое-то движение, вот тут у меня
был стресс. Потому что делать эти глупые движения мне совсем не хотелось. Я
уверен, что, если бы я увидел закулисье, я никогда бы не пошел бы туда", -
заменил артист.
Цискаридзе добавил, что балет выглядит красиво только лишь
из зрительного зала. На самом деле танцоры попадают в настоящий ад. "Если бы я хоть раз увидел, что артист выбегает за кулисы,
хватается за печень, и вот это все. Я потом шутил, что больше всего на свете я
не люблю задыхаться и вонять, но мне приходилось делать это всю жизнь, потому
что ты задыхаешься, ты потеешь и все это выглядит не так красиво, как из
зрительного зала", – рассказал Николай Цискаридзе.