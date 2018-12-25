Эротическое фото появилось в микроблоге актрисы Елизаветы Арзамасовой. Для актрисы такие снимки – большпая редкость, так что ей удалось привлечь внимание подписчиков.

Эротическое фото появилось в микроблоге актрисы Елизаветы Арзамасовой. Для актрисы такие снимки – большпая редкость, так что ей удалось привлечь внимание подписчиков.Актрису все помнят как отличницу Галину Сергеевну из "Папиных дочек". И эротичный образ непривычен для большинства ее поклонников. Так что фото стремительно собирает лайки.Елизавета позирует в розовом платье с глубоким декольте. По виду наряд напоминает пеньюар."Порция праздничного гламура на ночь глядя с благой целью. Давайте попробуем: вы смотрите на эту фотографию, НО потом внимательно читаете текст предыдущего поста. Да, это сделка. Но мне очень нужно ваше внимание по важному вопросу", – подписала пост Арзамасова.