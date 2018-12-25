Весь эстрадный бомонд собрался на премьере шоу Филиппа Киркорова Я+Я. Второе Я. Жасмин, Таисия Повалий, Бедрос Киркоров, Алекс Малиновский, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Анжелика Агурбаш пришли еще и потому, что этим концертов Олимпийский на несколько лет простится со зрителями – его закрываю на реконструкцию. Одной из первых на выступление поп-короля приехала его бывшая и единственная пока жена Алла Пугачева.

Весь эстрадный бомонд собрался на премьере шоу Филиппа Киркорова "Я+Я. Второе Я". Жасмин, Таисия Повалий, Бедрос Киркоров, Алекс Малиновский, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Анжелика Агурбаш пришли еще и потому, что этим концертов "Олимпийский" на несколько лет простится со зрителями – его закрываю на реконструкцию. Одной из первых на выступление поп-короля приехала его бывшая и единственная пока жена Алла Пугачева.Отороченная мехом куртка, синие джинсы, белая кепка и кремовая водолазка – Алла Борисовна выглядела прекрасно. Она в сопровождении личного охранника Киркорова царственно проплыла на свое место в VIP-партере. Проплыла, не проронив ни слова, в гробовой тишине. Многочисленные репотеры спрашивали о настроении, о том, почему рядом нет Максима Галкина, о планах на Новый год – тишина...С Аллой Борисовной приехала ее закадычная подруга Алина Редель. Киркоров ее очень любит и постоянно балует новыми моделями телефонов. Вот и не могла Алина не прийти на концерте к Филиппу...В концерте Киркорова прозвучал несколько песен из репертуара Пугачевой. Например, "Уважаемый автор", в которой поп-король, правда, переписал и актуплизировал куплеты. Интересно, что думала при этом сама Пугачева?..Возможно, вспоминала, как с шоу "Пришла и говорю" выступала тут в июне и ноябре 1984 года Алла Борисовна. Тогда она дала здесь двадцать аншлаговых сольников – больше не было ни у кого!"Я помню, как 16-летним пареньком сидел где-то вверху и учился у нее, у женщины, которая поет, – признался Филипп. – Спустя 4 года в "Олимпийском" же начали сниматься "Рождественские встречи", которые проходили тут, пусть и с перерывами, аж до 2012-го. И я помню, как Алла Пугачева объявила меня как молодого артиста с болгарской фамилией. Но, конечно, тогда я и подумать не мог, чтобы когда-то буду ставить жирную точку в истории этого зала".Напомним, спорткомлекс "Олимпийский" на много лет закроется на реконструкцию. Потом начнется совсем другая история.