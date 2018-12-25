Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести еще одну встречу до Нового года для принятия решений, которые не терпят отлагательств.

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести еще одну встречу до Нового года для принятия решений, "которые не терпят отлагательств".Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало государственное телевидение "Беларусь 1".Отмечается, что, в первую очередь, это связано с желанием Владимира Путина глубже вникнуть в суть проблем для того, чтобы найти пути их решения.Отмечается, что следующая дата встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков президентов России и Белоруссии.25 декабря в Кремле состоялась четырехчасовые переговоры Путина и Лукашенко, в ходе которых обсуждались острые проблемы двусторонних отношений.Минск оценивает свои потери в 2019 году от налогового маневра России в 383 миллиона долларов. У Москвы есть претензии к белорусским властям — через границу в РФ поступают санкционные товары и продовольствие.