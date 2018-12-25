Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали новый круг переговоров, который проходит в Кремле.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали новый круг переговоров, который проходит в Кремле.Как передает ТАСС, руководители двух стран обсуждают ряд спорных моментов, которые поднимаются Москвой и Минском. Например, цену на российский газ для белорусского потребителя, вопрос компенсации от налогового маневра РФ и периодическое нарушение таможенного режима.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предполагается, что Путин и Лукашенко значительную часть встречи проведут в формате один на один.Ранее глава Белоруссии проинформировал общественность, что Москва отвергла все предложения Минска по ценам на газ и по компенсации за налоговый маневр. Республика оценивает свои потери в будущем году на уровне 383 миллионов долларов при цене барреля нефти в 70 долларов.В ответ в правительстве России сообщили, что никаких договоренностей на этот счет не было – кроме обязательств обсудить данные вопросы. Кроме того, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что доверие к белорусской стороне потеряно – из-за периодического нарушения таможенных соглашений."Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары — сигареты, наши рынки заполняют", — отметил Силуанов, подчеркнув, что Минск не полностью выполняет условия союзного договора 1999 года, который предусматривал создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной, экономической политики.