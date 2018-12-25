Владимир Путин
снова простил Александру Лукашенко все жесткие слова в адрес России. Еще вчера
Батька на чем свет ругал наших чиновников и жаловался на то, что Москва ему
вечно должна, а сегодня улыбался на встрече с российским президентом. Путин
забыл все обиды и пригласил Лукашенко на предновогодний обед.
Владимир Путин
снова простил Александру Лукашенко все жесткие слова в адрес России. Еще вчера
Батька на чем свет ругал наших чиновников и жаловался на то, что Москва ему
вечно должна, а сегодня улыбался на встрече с российским президентом. Путин
забыл все обиды и пригласил Лукашенко на предновогодний обед.
Отношения России
и Белоруссии нельзя назвать безоблачными. Александр Лукашенко периодически
взрывается и клянет Кремль во всех грехах. То его ряженку и творог не пускают в
Россию, то ФСБ вводит на границе особый контроль, то цены на нефть и газ ему не
нравятся…
Но проходит
время, настает минута очередной встречи с российским лидером и Лукашенко
расцветает. Россия уже для него лучшая из лучших, а Путин – надежный друг,
которого обязательно надо угостить борщом и драниками.
Сегодня российский
президент угощал белорусского новогодним обедом, позабыв обо всех не очень
приятных высказываниях Лукашенко, которые он позволил себе буквально сутки
назад. Батька уже в который раз высказал недовольство политикой
России и потребовал объяснений из-за прекращения обсуждения налогового маневра.
Глава
Белоруссии почему-то уверен, что Россия ему должна, причем немало – 310
миллионов долларов. Речь идет о компенсации в связи с реализацией Москвой
нефтяного налогового маневра – компенсации Минску за высокие цены на
энергоносители. Лукашенко заявил, что российская сторона прервала переговоры на
эту тему.
Сегодня,
за несколько часов до прилета в Москву Лукашенко, первый вице-премьер, министр финансов Антон
Силуанов сказал фразу, которая в любом другом случае (например, в отношениях с
Украиной) должна была поставить точку в сотрудничестве двух государств. Доверие
потеряно – так охарактеризовал отношение России к Белоруссии Силуанов.
Проблема
заключается в нарушениях таможенного
режима со стороны Минска и невыполнении взятых на себя обязательств. Министр разложил
все претензии по полочкам.
Во-первых, Минск не полностью выполняет условия
союзного договора 1999 года, касающиеся создания единого рынка нефти, газа и
электроэнергии. Во-вторых, Белоруссия поставляет в Россию запрещенные товары
под видом своих и неплохо зарабатывает на этом. При этом Лукашенко постоянно
напоминает России о своей молочной продукции, которую на вполне законных
основаниях не пускают в нашу страну.
После заочной
пикировки министра с президентом, Лукашенко сегодня, 25 декабря прилетел в
Москву. И попал, как говорится, с корабля на бал. После официальных переговоров
с Владимиром Путиным, российский президент, проявив глубокое уважение к своему
визави, пригласил его на предновогодний обед. "Я хочу вас отдельно
пригласить на обед на рабочий, предновогодний", – произнес Путин на
встрече с белорусским лидером.
До этого глава России сказал, что отношения России и
Белоруссии развиваются успешно. "Я считаю, что у нас есть все основания
быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях. Ну и
необходимо предпринять все для того, чтобы никаких не было сложностей на
будущее", – сказал Путин.
Лукашенко
согласился с коллегой, отметив, что ни у кого нет таких тесных отношений, как у
Минска и Москвы. Он также выразил надежду на скорое устранение имеющихся
сложностей. "Хотелось бы, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не
тащили старые проблемы", – заключил белорусский лидер.
А ведь совсем
недавно, в ноябре на саммите Евразийского
экономического союза в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко поспорил с
Владимиром Путиным о ценах на газ для Белоруссии. Президент Белоруссии тогда перебил
выступление российского лидера, когда тот рассказывал о преимуществах,
предоставляемых Россией своим экономическим партнерам.
Лукашенко
ввернул в разговор обидную фразу. "Владимир Владимирович, у вас
неправильные расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали
вместе", – выразил недовольство президент.
Тогда
все закончилось мирно: Путин предложил белорусскому президенту продолжить
дискуссию о ценах позже, в закрытом режиме, без журналистов. А, спустя
несколько часов, стало известно, что Лукашенко извинился перед Путиным за
грубость.