Владимир Путин снова простил Александру Лукашенко все жесткие слова в адрес России. Еще вчера Батька на чем свет ругал наших чиновников и жаловался на то, что Москва ему вечно должна, а сегодня улыбался на встрече с российским президентом. Путин забыл все обиды и пригласил Лукашенко на предновогодний обед.

Владимир Путинснова простил Александру Лукашенко все жесткие слова в адрес России. Еще вчераБатька на чем свет ругал наших чиновников и жаловался на то, что Москва емувечно должна, а сегодня улыбался на встрече с российским президентом. Путинзабыл все обиды и пригласил Лукашенко на предновогодний обед.Отношения Россиии Белоруссии нельзя назвать безоблачными. Александр Лукашенко периодическивзрывается и клянет Кремль во всех грехах. То его ряженку и творог не пускают вРоссию, то ФСБ вводит на границе особый контроль, то цены на нефть и газ ему ненравятся…Но проходитвремя, настает минута очередной встречи с российским лидером и Лукашенкорасцветает. Россия уже для него лучшая из лучших, а Путин – надежный друг,которого обязательно надо угостить борщом и драниками.Сегодня российскийпрезидент угощал белорусского новогодним обедом, позабыв обо всех не оченьприятных высказываниях Лукашенко, которые он позволил себе буквально суткиназад. Батька уже в который раз высказал недовольство политикойРоссии и потребовал объяснений из-за прекращения обсуждения налогового маневра.ГлаваБелоруссии почему-то уверен, что Россия ему должна, причем немало – 310миллионов долларов. Речь идет о компенсации в связи с реализацией Москвойнефтяного налогового маневра – компенсации Минску за высокие цены наэнергоносители. Лукашенко заявил, что российская сторона прервала переговоры наэту тему.Сегодня,за несколько часов до прилета в Москву Лукашенко, первый вице-премьер, министр финансов АнтонСилуанов сказал фразу, которая в любом другом случае (например, в отношениях сУкраиной) должна была поставить точку в сотрудничестве двух государств. Довериепотеряно – так охарактеризовал отношение России к Белоруссии Силуанов.Проблемазаключается в нарушениях таможенногорежима со стороны Минска и невыполнении взятых на себя обязательств. Министр разложилвсе претензии по полочкам.Во-первых, Минск не полностью выполняет условиясоюзного договора 1999 года, касающиеся создания единого рынка нефти, газа иэлектроэнергии. Во-вторых, Белоруссия поставляет в Россию запрещенные товарыпод видом своих и неплохо зарабатывает на этом. При этом Лукашенко постояннонапоминает России о своей молочной продукции, которую на вполне законныхоснованиях не пускают в нашу страну.После заочнойпикировки министра с президентом, Лукашенко сегодня, 25 декабря прилетел вМоскву. И попал, как говорится, с корабля на бал. После официальных переговоровс Владимиром Путиным, российский президент, проявив глубокое уважение к своемувизави, пригласил его на предновогодний обед. "Я хочу вас отдельнопригласить на обед на рабочий, предновогодний", – произнес Путин навстрече с белорусским лидером.До этого глава России сказал, что отношения России иБелоруссии развиваются успешно. "Я считаю, что у нас есть все основаниябыть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях. Ну инеобходимо предпринять все для того, чтобы никаких не было сложностей набудущее", – сказал Путин.Лукашенкосогласился с коллегой, отметив, что ни у кого нет таких тесных отношений, как уМинска и Москвы. Он также выразил надежду на скорое устранение имеющихсясложностей. "Хотелось бы, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год нетащили старые проблемы", – заключил белорусский лидер.А ведь совсемнедавно, в ноябре на саммите Евразийскогоэкономического союза в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко поспорил сВладимиром Путиным о ценах на газ для Белоруссии. Президент Белоруссии тогда перебилвыступление российского лидера, когда тот рассказывал о преимуществах,предоставляемых Россией своим экономическим партнерам.Лукашенковвернул в разговор обидную фразу. "Владимир Владимирович, у васнеправильные расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воеваливместе", – выразил недовольство президент.Тогдавсе закончилось мирно: Путин предложил белорусскому президенту продолжитьдискуссию о ценах позже, в закрытом режиме, без журналистов. А, спустянесколько часов, стало известно, что Лукашенко извинился перед Путиным загрубость.