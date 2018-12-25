Реализация национальных проектов во исполнение майского указа должна уже в 2019 году дать реальные позитивные результаты.

Реализация национальных проектов во исполнение майского указа должна уже в 2019 году дать реальные позитивные результаты.Как передает телеканал "Россия 24", об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной Думы.Глава государства поблагодарил парламентариев за вдумчивую законотворческую проработку ключевых решений в 2018 году, в том числе — инициатив по майскому указу, финансирование которого уже заложено в федеральном бюджете.При этом Путин подчеркнул, что сейчас очень важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта, чтобы в 2019 году россияне почувствовали позитивные результаты совместной работы правительства и парламента.Руководитель страны отметил важность наращивания работы с общественностью, профсоюзами и бизнесом.Президент попросил депутатов и сенаторов не терять контакт с коллегами из регионов, подчеркнув, что огромные ресурсы, заложенные в нацпроектах, будут реализовываться на местах.