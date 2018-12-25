Команда Владимира Путина победила в очередном матче Ночной хоккейной лиги. Президентская дружина сражалась со сборной НХЛ.

Команда Владимира Путина победила в очередном матче Ночной хоккейной лиги. Президентская дружина сражалась со сборной НХЛ.На матч президент прибыл после совещания, которое он провел в Сочи. Игра проходила в ледовом дворце "Большой". Команда Путина – "Звезды Ночной хоккейной лиги", соперники – сборная Ночной хоккейной лиги.Команды выступали в красной и белой форме соответственно. Обслуживала встречу бригада судей под началом президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Перед началом встречи гимн России исполнил победитель телевизионного шоу "Голос. Дети" Данил Плужников.В белой форме на лед вышли друзья и соперники Путина – миллиардеры Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, миллиардер Владимир Потанин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.За команду Путина, которая вышла в красной форме, играли бывший защитник "Нью-Джерси", сенатор Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов, министр обороны Сергей Шойгу и еще один легендарный хоккеист, Павел Буре.Путин подоспел только ко второму периоду. За это время команда, которую повел в бой подменивший президента Сергей Шойгу, успела забросить 2 шайбы.заменил Шойгу в первой тройке после перерыва и сразу же отправился в атаку – на первую шайбу у президента ушло меньше четырех минут. "Белым" распечатать ворота соперника удалось лишь во втором периоде, это сделал Воробьев.В третьем периоде забивали Сергей Шойгу, оформивший дубль, и Павел Буре, сделавший хет-трик. больше забросить не удалось – он даже не смог реализовать буллит. Сборной НХЛ удалось ответить только тремя шайбами. Игра закончилась со счетом 9:5 в пользу команды Путина, передает РБК.