Станислав Дяхтеренко покинул одиозное реалити-шоу Дом-2 летом прошлого года. Он мечтал о карьере модели, но в итоге устроился стюардом в самую большую российскую авиакомпанию. На борту, конечно, его узнают, но не обходится без эксцессов.

Станислав Дяхтеренко покинул одиозное реалити-шоу летом прошлого года. Он мечтал о карьере модели, но в итоге устроился стюардом в самую большую российскую авиакомпанию. На борту, конечно, его узнают, но не обходится без эксцессов."Однажды женщина, выпившая "виноградного сока", попыталась затащить меня в туалет для плотских утех, – признается экс-участник. „Пришла к нам на кухню, дала свой номер телефона, а потом попросила бокал вина, который специально пролила себе на блузку. Попросила меня помочь ей вытереть пятно. Была она, кстати, без лифчика. Мы с девочкой дали ей пару салфеток. Моя коллега ноша относить заказ другому пассажиру, а эта эмоциональная особа расстегнула блузку так, чтобы ее грудь была полностью видна. Затем попросила пройти с ней в туалет, чтобы застирать одежду. Естественно, я от этого вежливо отказался".Желающих затащить красавца Стаса в туалет хватает, но это парня раздражает. Он не хочет, чтобы к нему относились, как к осеменителю. Поэтому в ближайшее время намерен перейти на работу в бизнес-класс – там публика поприличнее и более сдержана в желаниях.Высказал Стас мнение и о вернувшихся на проектучастниках . "Из девушек сейчас выделяютолько Иру Пинчук.А сам если и решу когда-то снова статьгероем "Дома-2",то буду всерьезнастроен на поискилюбви", – цитирует Дяхтеренко журналНапомним, Станислав Дяхтеренко– архангельский чемпион мира по гребле. Он родился 8 сентября 1993 года, а 7 апреля 2017-го стал участником скандальной телестройки Там был замешан серьезном конфликте с Романом Баранчуком. После драки Стас был доставлен в московскую больницу с травмой ноги, хотя своего добился – увел-таки у Романа Анастасию Зубову и ребята заселились вместе. Позже они расстались и Стас отправился на Сейшелы вместе с Елизаветой Триандафилиди.