Подразделения 41 армии Центрального военного округа переходят на особый режим службы в связи с 40-градусными морозами в регионе. Количество занятий на улице сокращено до предела, подготовка проходит в основном в помещении. Кроме того, на полигонах организованы пункты обогрева, где каждый военнослужащий может получить стакан горячего чая и бутерброд с салом, луком и чесноком.

Подразделения 41 армии Центрального военного округа переходят на особый режим службы в связи с 40-градусными морозами в регионе. Количество занятий на улице сокращено до предела, подготовка проходит в основном в помещении. Кроме того, на полигонах организованы пункты обогрева, где каждый военнослужащий может получить стакан горячего чая и бутерброд с салом, луком и чесноком, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Что особенно важно, часовых отправляют в караул всего на один час, а не на два, как в обычные дни. Бойцам выдают тулупы, валенки, рукавицы и балаклавы.Сильные морозы заставили пересмотреть и рацион сибирских военных. Так, солдаты и офицеры ЦВО получают больше фруктов, яблок, апельсинов и мандаринов, плюс "витаминные" овощные салаты. Не забыли и о сладостях – каждому положены дополнительные конфеты и печенье.Впрочем, погода не мешает тренировкам спецназа. 20 декабря 500 бойцов специальных подразделений ЦВО провели учения в особенно тяжелых условиях: даже в мороз и снегопад военнослужащие смогли обнаружить отряд условных бандитов, устроить на него засаду и уничтожить.