Доверие потеряно – так охарактеризовал отношение России к Белоруссии первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Проблема в нарушениях таможенного режима со стороны Минска и невыполнение взятых на себя обязательств.

Довериепотеряно – так охарактеризовал отношение России к Белоруссии первыйвице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Проблема в нарушениях таможенного режима со стороныМинска и невыполнение взятых на себя обязательств.Впервые изМосквы прозвучали достаточно жесткие слова в адрес руководства Белоруссии. Министрсказал, что Москва считает Минск своим союзником,однако в последнее время доверие потеряно.Силуановпредъявил сразу несколько претензий. Во-первых, Минск не полностью выполняетусловия союзного договора 1999 года, касающиеся создания единого рынка нефти,газа и электроэнергии.Во-вторых,Белоруссия поставляет в Россию запрещенные товары под видом своих и неплохозарабатывает на этом. "Санкционка идет? Идет. Подакцизные товары – сигаретысамых низких сортов, наши рынки заполняете? Заполняете", – разгневалсяСилуанов.Не исключено, что министртак отреагировал на вчерашние заявления президента Белоруссии. Он снова высказалнедовольство политикой России и потребовал объяснений из-за прекращенияобсуждения налогового маневра.ГлаваБелоруссии почему-то уверен, что Россия ему должна, причем немало – 310 миллионовдолларов. Речь идет о компенсации в связи с реализацией Москвой нефтяногоналогового маневра. Лукашенко заявил, что российская сторона прервалапереговоры на эту тему. Судя по заявлениям Силуанова, теперь понятно, почемуконтакты были приостановлены.Неисключено, что после очередного выпада в адрес России Лукашенко сменит гнев намилость. Сегодня, 25 декабря Лукашенко прилетает в Москву, где намечена его встреча с Владимиром Путиным.Обычно после переговоров с российским президентом белорусский лидер всезабывает и снова говорит о дружбе с Россией.