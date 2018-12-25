Товары местных производителей и белорусских партнёров, сувениры и угощения на любой вкус. В парке Липки по традиции развернулась праздничная Рождественская ярмарка. В 42 домиках-шале владимирцы и туристы могут перекусить, познакомиться с разнообразными ремёслами и приобрести подарки. Чем удивляют гостей, узнала Маргарита Махрова.

Товары местных производителей и белорусских партнёров, сувениры и угощения на любой вкус. В парке Липки по традиции развернулась праздничная "Рождественская ярмарка". В 42 домиках-шале владимирцы и туристы могут перекусить, познакомиться с разнообразными ремёслами и приобрести подарки. Чем удивляют гостей, узнала Маргарита Махрова."Рождественская ярмарка" ждёт гостей. В парке Липки расположилось более 40 домиков-шале, в каждом - товары от местных производителей из разных уголков области, а также Белоруссии. Владимирцам и туристам предлагают самые необычные сувениры: от вязаных, деревянных и керамических символов года - до тёплых варежек, носков и кожаных изделий ручной работы.Анастасия, участница ярмарки (г. Владимир): "Кожевенное дело издревле было развито, и у нас на владимирской земле на сегодняшний день тоже есть такие великие мастера".В качестве участников городская администрация каждый год приглашает на ярмарку всех желающих. Одна из главных задач - показать, чем богат наш город и регион. Качество продукции проверяют.Галина Корюкова, главный специалист городского управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства: "Все хозяйствующие субъекты предоставляли документы, подтверждающие качество, фотографии, как будут оформлены домики. Приоритет при распределении домиков-шале однозначно был отдан нашим местным производителям".Уровень цен на ярмарочные товары никто не регулирует, однако в профильном управлении всегда просят "не задирать" цены в праздничные дни. Предлагают на ярмарке и разнообразные угощения. Здесь найдётся всё: от сладостей - до шашлыка и солений.Марина, участница ярмарки (Муромский район): "Соленья, варенья, грибочки, шиповник - всё наше местное".Эти медовые лакомства привезли из Юрьев-Польского района. Там уже много лет работает семейная пасека. На ярмарке во Владимире свою продукцию представляют каждый год. Жители города и туристы мёд любят. Кто-то покупает для укрепления здоровья, а кто-то в качестве угощения.Ксения, участница ярмарки (Юрьев-Польский район): "Мёд полезно есть всегда, не только, когда заболеешь, а каждый день. Владимирцы любят разный мёд: и дягель, и липу, и разнотравье".А здесь расположились партнёры из Белоруссии. Свою продукцию привезли гости из Свято-Елисаветинского монастыря города Минска. Там работает более 40 мастерских, в которых изготавливают витражы, посуду, книги и другие изделия.Сестра Тамара, участница ярмарки (г. Минск): "Всё зроблено с молитвочкой, с любовью, всё от наших мастеров, сестёр и братьев".Согреться на ярмарке можно чаем, а можно попробовать старинные русские напитки по традиционным рецептам с пряностями, травами и мёдом. В их числе сбитень и фирменная суздальская медовуха.Виктор, участник ярмарки (г. Суздаль): "Разных сортов медовуха: двугривенная, пятиалтынная..." - "Чем отличается?" - "Состав мёда: гречичный, разнотравье и на липовом цвете".Посетителям ярмарки рассказывают о традициях и промыслах владимирских умельцев, делятся некоторыми секретами мастерства. По словам гостей, здесь по-настоящему заряжаешься праздничным настроением.Ольга, посетительница ярмарки: "Захотелось сейчас не сладкого, а такого вот, купила хот-дог".Нина, посетительница ярмарки: "Мы сюда отдыхать ходим. Для народа всё делают".К слову, "Рождественская ярмарка" во Владимире, по данным мэрии, входит в топ-10 лучших новогодних ярмарок России. Проработает она до Старого нового года. Посетить ярмарку могут все желающие.