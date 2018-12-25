Казанский футбольный клуб Рубин в текущее межсезонье намерен укрепить свои оборонительные ряды защитником сборной Грузии и польского клуба Погонь Лашей Двали. Детали готовящейся сделки остаются неизвестными.

Казанский футбольный клуб "Рубин" в текущее межсезонье намерен укрепить свои оборонительные ряды защитником сборной Грузии и польского клуба "Погонь" Лашей Двали. Детали готовящейся сделки остаются неизвестными.Как сообщает Чемпионат.Com, 23-летний грузинский оборонец выступал за клубы Грузии, Англии, Латвии, Турции, Германии и Казахстана, а игроком "Погони" стал в 2017 году. Он отыграл за польский клуб 13 матчей, забив 1 гол.Кроме того, в его активе также 10 игр за главную национальную сборную. Он дебютировал за Грузию в 2015 году.