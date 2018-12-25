Анастасия Квитко сразила поклонников новым откровенным фото в Instagram. Модель, известная также как русская Кардашьян, снялась без юбки.

Анастасия Квитко сразила поклонников новым откровенным фото в Instagram. Модель, известная также как "русская Кардашьян", снялась без юбки.Модель позирует в черных колготках и толстовке. Пышный бюст – предмет ее гордости – на этот раз скрыт. Но зато девушка без юбки. Поклонники рассыпаются в комплиментах на всех языках мира.Модель российского происхождения Анастасию Квитко прозвали "русской Кардашьян" из-за ее необычной фигуры. Девушка часто выкладывает откровенные фотографии и видео, чем привлекает еще больше фолловеров.Новейшая фотография "", можно сказать, еще более откровенна, чем предыдущая. Девушка позирует на веранде на фоне заснеженных вершин. При этом на ней белая вязаная туника и черные лосины. Бюстгалтером красотка пренебрегла, и пышной груди вязаный наряд скрыть не в силах.Недавно "" отдыхала на горнолыжном курорте Aspen Mountain. Он расположен в американском штате Колорадо. Скорее всего, снималась "русская Кардашьян" именно здесь.