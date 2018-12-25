Санта-Клаус, продолжающий свое ежегодное кругосветное путешествие, пролетел над Москвой и Петербургом.

Санта-Клаус, продолжающий свое ежегодное кругосветное путешествие, пролетел над Москвой и Петербургом.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в Объединенном командовании ПВО США и Канады (NORAD).Отмечается, что новогодний сказочник вылетев из своей резиденции на Северном полюсе около 14.05 мск "вторгся" на территорию России примерно в 19​​​.25 мск – со стороны Монголии. На своих санях, запряженных девятью оленями, Санта-Клаус пролетел над Иркутском, Новосибирском, оттуда – в Казахстан и, перемахнув через Каспийское море, побывал над Азербайджаном и Грузией, после чего двинулся к Москве и Петербургу.Шуточный проект "NORAD следит за Санта-Клаусом" родился в 1955 году, когда один из крупных универмагов в американском штате Колорадо по ошибке указал желающим позвонить сказочнику телефонный номер континентального командования ПВО (предшественника NORAD).С тех пор в канун Рождества авиационная база США в Колорадо традиционно становится центром слежения за рождественским "путешествием" Санта-Клауса.