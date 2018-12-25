В канун Нового года Андрей Малахов сделал заявление. Скандально известный телеведущий предстал в неожиданном виде – рубашке, жилетке и таких облегающих шортах, которые куда больше похожи на трусы.

В канун Нового года Андрей Малахов сделал заявление. Скандально известный телеведущий предстал в неожиданном виде – рубашке, жилетке и таких облегающих шортах, которые куда больше похожи на трусы.В канун продолжительных новогодних праздников призвал общественность не забывать о здоровье (что, кстати, очень актуально). Телеведущий предложил воспользоваться специальным тренажером для сохранения или улучшения фигуры. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram шоумен опубликовал фотографию, на которой запечатлен на беговой дорожке."Друзья, у нас в офисе пополнение! В преддверии праздников, я решил порадовать себя и коллег ультрамодным и современным гаджетом. Самая тонкая и легкая беговая дорожка в мире, запустить которую можно сделав всего три шага. При моем плотном графике( и жизни редакторов #прямойэфир 24/7 на работе ) – этот компактный домашний тренер стал настоящим спасением (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – объявил Малахов. На снимке телеведущий предстал в рубашке и жилетке, а также кроссовках и обтягивающих шортах, которые, кстати, многие подписчики приняли за трусы.А вот что касается невероятно плотной трудовой занятости Андрея, то все его труды явно прошли впустую. Сообщается, что его прямой конкурент – ток-шоу "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым – оказался куда успешнее. На протяжении 12 недель передача Дмитрия Борисова становилась лидером Топ-100 программ всех каналов, компетентно сообщают .Такой бешеный успех шоу "Пусть говорят" обеспечили "сериалы" про скандальный развод легендарного актера Армена Джигарханяна и внебрачных детей не менее известного артиста Спартака Мишулина.