Владимирский скульптор создал сказку изо льда. На фестивале ледовой скульптуры в голландском Цволле Илья Шанин представил работы по мотивам поттерианы.

Владимирский скульптор создал сказку изо льда. На фестивале ледовой скульптуры в голландском Цволле Илья Шанин представил работы по мотивам "поттерианы". У посетителей восторг вызвали ледяной Гарри Поттер, дементоры и патронус олень. Еще один фестиваль ледовых скульптур Илья Шанин посетил в Питере. Его темой было выбрано "Путешествие вокруг света". В результате владимирский скульптор изваял фигуру индийского слона с погонщиком. На масштабную скульптуру Шанин затратил чуть меньше недели. Изображения песчаных и ледовых скульптур, а также работы Илья Шанина из бронзы и камня владимирцы смогут увидеть на персональной выставке скульптора в феврале.