Гости смогли погрузиться в мир волшебства, сказочных персонажей и ощутить всю радость новогоднего праздника...

Яркие костюмы и сказочные декорации, песни и танцы, очаровательные голоса артистов. Мероприятие, проводимое фондом «Щит и Лира», стало уже ежегодным. В этот раз его посетили более 300 зрителей.Региональный общественный благотворительный фонд «Щит и Лира» организовал ёлку для детей сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга и получивших увечья при выполнении служебных обязанностей.Юных гостей праздничного вечера встречали сказочные герои. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети водили хороводы вокруг ёлочки, играли, танцевали и пели песни.В начале праздника к гостям на сцену вышли заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Наталья Агафьева и председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда «Щит и Лира», заслуженный артист России Юрий Сербин. Почетные гости поздравили детей с наступающим 2019 годом, пожелали хороших каникул и веселого праздника.«Сегодня проходит традиционный, ежегодный праздник в канун нового года для семей сотрудников органов внутренних дел. Подобные мероприятия - большая традиция в жизни нашего коллектива, надеемся, что она сохранится еще много лет», - отметила генерал-майор юстиции Наталья Агафьева.Затем зрителей ждала увлекательная волшебная сказка-спектакль. Гости смогли погрузиться в мир волшебства, сказочных персонажей и ощутить всю радость новогоднего праздника.После просмотра спектакля всем зрителям вручили новогодние подарки.Гости поблагодарили фонд «Щит и Лира» и отметили, что его представители занимаются достойным и благородным делом — помогают детям, инвалидам, семьям погибших сотрудников органов внутренних дел и ветеранам.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве