Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram снимками с
родительницей. Пользователи соцсети пришли в восторг от того, как выглядит в
свои годы Александра Ивановна Кудрявцева.
Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram снимками с
родительницей. Пользователи соцсети пришли в восторг от того, как выглядит в
свои годы Александра Ивановна Кудрявцева.
Фотографии из
телецентра "Останкино" возбудили волну комментариев. Поклонники Леры
Кудрявцевой не ожидали, что ее
мама выглядит столь молодо и эффектно.
Александра Ивановна
предстала на снимках в яркой розовой блузке и с модным каре. Ее образ дополнили
элегантные украшения из жемчуга.
"Красотки", "Обе такие
красивые", "Мама ваша красавица!!! И вы конечно!!", "Лера, какая очаровательная
мама!!!", "Прелестницы", "Очень мама у
Леры красивая и молодая!", "Генетика",
– высказали комплименты Кудрявцевым фолловеры. Многие также отметили,
что теперь ясно, в кого Лера Кудрявцева такая красивая и эффектная.
Ранее Лера Кудрявцева
обратилась к общественности. Популярная телеведущая призвала людей быть добрее,
а перед тем, как сказать что-то неприятное, остановиться на секунду и вздохнуть.
Многие подписчики
поддержали теледиву. Поклонники
убеждены, что люди, которые счастливы, никогда не будут копаться в грязном
белье других. По их логике, такими вещами занимаются только неудачники и
завистники.