Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram снимками с родительницей. Пользователи соцсети пришли в восторг от того, как выглядит в свои годы Александра Ивановна Кудрявцева.

Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram снимками сродительницей. Пользователи соцсети пришли в восторг от того, как выглядит всвои годы Александра Ивановна Кудрявцева.Фотографии изтелецентра "Останкино" возбудили волну комментариев. Поклонники ЛерыКудрявцевой не ожидали, что еемама выглядит столь молодо и эффектно.Александра Ивановнапредстала на снимках в яркой розовой блузке и с модным каре. Ее образ дополнилиэлегантные украшения из жемчуга."Красотки", "Обе такиекрасивые", "Мама ваша красавица!!! И вы конечно!!", "Лера, какая очаровательнаямама!!!", "Прелестницы", "Очень мама уЛеры красивая и молодая!", "Генетика",– высказали комплименты Кудрявцевым фолловеры. Многие также отметили,что теперь ясно, в кого Лера Кудрявцева такая красивая и эффектная.Ранее Лера Кудрявцеваобратилась к общественности. Популярная телеведущая призвала людей быть добрее,а перед тем, как сказать что-то неприятное, остановиться на секунду и вздохнуть.Многие подписчикиподдержали теледиву. Поклонникиубеждены, что люди, которые счастливы, никогда не будут копаться в грязномбелье других. По их логике, такими вещами занимаются только неудачники изавистники.