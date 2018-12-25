Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, на переговорах лидеров двух стран обсуждались вопросы всей повестки двусторонних отношений.

Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов. Об этом рассказал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Сегодня в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Беседа продолжались четыре часа.По словам Силуанова, на встрече обсуждались вопросы всей повестки двусторонних отношений: изменения в налоговом законодательстве РФ, планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора, вопросы ценообразования на газ.Кроме того, как сообщает ТАСС, с 2020 года Россия и Белоруссия должны выработать предложения по формированию цены на газ."По вопросу ценообразования на газ нужно определиться за период, начиная с 2020 года, и выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии", — сказал Силуанов.